На прошлой неделе СOVID-19 лабораторно подтвержден почти у 67 тыс. человек.

В Украине на прошлой неделе СOVID-19 лабораторно подтвержден у 66 тыс. 824 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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"За прошедшую неделю был выявлен и лабораторно подтвержден диагноз СOVID-19 у 66 тыс. 824 человек. Это почти на 13,5 тыс. больше новых случаев, чем было на позапрошлой неделе", - сказал он.

По его словам, также за неделю было проведено 301 тыс. 575 тестов методом ПЦР, почти на 8 тыс. больше чем на позапрошлой неделе.

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"За прошедшую неделю у нас были госпитализированы 9 тыс. 234 человека. Это на 2 тыс. больше по сравнению с позапрошлой неделей", - добавил глава Минздрава.

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Автор: Леся Лещенко