В Украине на прошлой неделе СOVID-19 лабораторно подтвержден у 66 тыс. 824 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Читайте такжеПосле выходных - традиционно без рекордов: за минувшие сутки в Украине обнаружили более 8,5 тысяч новых инфицированных COVID-19
"За прошедшую неделю был выявлен и лабораторно подтвержден диагноз СOVID-19 у 66 тыс. 824 человек. Это почти на 13,5 тыс. больше новых случаев, чем было на позапрошлой неделе", - сказал он.
По его словам, также за неделю было проведено 301 тыс. 575 тестов методом ПЦР, почти на 8 тыс. больше чем на позапрошлой неделе.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют дети коронавирусом при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаление легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
"За прошедшую неделю у нас были госпитализированы 9 тыс. 234 человека. Это на 2 тыс. больше по сравнению с позапрошлой неделей", - добавил глава Минздрава.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Украине начал действовать механизм проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства
- Для выхода на работу после COVID-19 не нужно предоставлять отрицательный тест - Минздрав
- С сегодняшнего дня начало действовать новое карантинное зонирование: вся Украина - "оранжевая" и "красная" (карта)
- После выходных - традиционно без рекордов: за минувшие сутки в Украине обнаружили более 8,5 тысяч новых инфицированных COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram