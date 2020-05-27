Украина может отказаться от использования гидроксихлорохина для лечения COVID-19 (видео)

Ранее ВОЗ временно прекратила клинические испытания этого препарата как лекарства от коронавируса.

Украинские эксперты рассмотрят вопрос изъятия гидроксихлорохина из протокола лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19, учитывая неудачный опыт его использования.

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Такое заявление на брифинге сделал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, на этой неделе соберется рабочая группа из ведущих украинских специалистов-медиков, которая рассмотрит целесообразность применения препарата.

"С учетом последних рекомендаций ВОЗ, того, что происходит в мире, с учетом нашего опыта использования этого лекарственного средства, они будут уже принимать решение, которое затем будет предоставлено мне на утверждение", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения временно прекратила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарств от коронавируса. Выяснилось, что препарат может повышать риск смерти среди пациентов с COVID-19.

Глава ВОЗ заявил, что оба препарата в целом безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

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