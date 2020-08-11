Черновицкую область накрывает вторая волна распространения COVID-19 - ОГА

Повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, на Кицманщине зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции.

В Черновицкой области состоялась онлайн-совещание с руководителями больниц и госпитальных баз по усилению координации между различными учреждениями, работающими с больными COVID-19.

Об этом говорится в заметке на Facebook-странице Черновицкой ОГА.

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"Основная задача, которая стоит перед госпитальными базами - сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты. Сейчас на счетах больниц есть около 50 миллионов неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19", - говорит заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

По ее словам, ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты.

Гусак отметила, что есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривны на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Чиновница призвала исправить эту ситуацию.

По состоянию на утро 10 августа на Буковине за сутки обнаружили 108 новых случаев инфицирования, три смерти и 46 выздоровлений.

Всего за время пандемии в области зафиксировано 6777 больных COVID-19.

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 20 млн. В Украине более 80 000 случаев болезни COVID-19.

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