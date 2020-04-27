У каждого по-разному: врач-инфекционист рассказала о нетипичных проявлениях коронавируса (видео)

По словам заведующей инфекционным отделением Александровской больницы, течение болезни зависит от факторов риска, которые есть у пациента.

Смертельный коронавирус у каждого больного может проявляться по-разному - от легкого до тяжелого течения.

Об этом в эфире ТСН рассказала заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Людмила Минова.

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По ее словам, легкий ход вирусной инфекции может проявиться в симптомах ОРВИ и даже без температуры. Тяжелый - с высокой температурой, осложнением в виде воспаления легких, кислородной недостаточностью.

Течение болезни зависит от факторов риска, которые есть у пациента, отмечает врач. В частности, от возраста или сопутствующей патологии.

У некоторых пациентов, кроме температуры, бывает диарейный синдром, но как проявление заболевания.

"Сейчас среди медицинского сообщества обсуждаются случаи, когда нарушается свертывающая системы крови и возникают тромбы в больших и маленьких сосудах. Тромбирование коронарных артерий приводит к инфаркту миокарда. Когда тромбирования происходит в сосудах мозга, это может привести к развитию инсульта. Эти случаи заболевания есть и в мире, и в нашей практике", - отметила Минова.

Как сообщал УНИАН, инфекционист и медэксперт Екатерина Булавинова считает, что больных коронавирусной инфекцией нужно обеспечивать кислородом до того, как его уровень в организме упадет до критического уровня. Таким образом следует изменять подход к лечению зараженных в Украине.

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