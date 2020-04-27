За рубежом за помощью в украинские дипучреждения обратились более 17 тысяч украинцев
22:49, 27 апреля 2020Страна
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Обращения украинцев происходили в рамках системы «Защита».
Иллюстрация REUTERS
За рубежом за помощью в украинские дипломатические учреждения обратились более 17 тысяч граждан Украины в рамках системы «Защита».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.
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«17 305 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы «Защита», - говорится в сообщении.
Отмечается, что лечение от COVИD-19 проходят 162 украинца в 15 странах, больше всего - 121 в Италии. Выздоровели за рубежом 45 граждан Украины, а умерли - 7.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровел.
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