За рубежом за помощью в украинские дипучреждения обратились более 17 тысяч украинцев

Обращения украинцев происходили в рамках системы «Защита».

За рубежом за помощью в украинские дипломатические учреждения обратились более 17 тысяч граждан Украины в рамках системы «Защита».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

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«17 305 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы «Защита», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лечение от COVИD-19 проходят 162 украинца в 15 странах, больше всего - 121 в Италии. Выздоровели за рубежом 45 граждан Украины, а умерли - 7.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровел.

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