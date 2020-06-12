"Неожиданная новость": Зеленская прокомментировала положительный тест на коронавирус и дала несколько советов

Первая леди рассказала о своем самочувствии и напомнила, что вирус никуда не исчез.

Жена президента Украины Елена Зеленская прокомментировала информацию об обнаружении у нее коронавирусной болезни.

На странице в Facebook первая леди отметила, что ослабление карантина не означает исчезновение вируса.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - написала она.

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Зеленская напомнила, что ее муж и дети тоже прошли тестирование и получили отрицательные результаты.

"Возвращаясь к активной социальной жизни, помните, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете", - предостерегла первая леди.

Она также напомнила об обязательном ношении масок в общественных местах.

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"Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что инфицировался, не чувствовать никаких симптомов и... быть ОПАСНЫМ для тех, кто рядом. Маска в общественном месте – это не только правило, а еще и знак уважения к другим людям! Берегите и уважайте себя и других! Будем здоровы!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки зафиксировали почти сотню новых случаев коронавируса.

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