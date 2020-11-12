Журналисты узнали расценки для президента в "Феофании".

Стало известно, сколько стоит палата в «Феофании», где проходит лечение больной COVID-19 Владимир Зеленский.

Об этом со ссылками на источники в медучреждении сообщает OBOZREVATEL.

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«По протоколу – это 7,8 тысячи гривень в сутки», – рассказали в больнице.

Быстрый тест на COVID-19 в «Феофании» стоит 500 гривень, а тест «в реальном времени» – 1,5 тысячи гривень. Цены на некоторые услуги в больнице могут достигать более 30 тысяч гривень.

Утром 12 ноября стало известно, что в «Феофанию» госпитализировали инфицированного коронавирусом Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. У обоих – легкие симптомы вируса.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленского разместили именно в этом медучреждении, потому что там лучшие условия для прохождения самоизоляции.

6 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больнице госпитализируют только больных с тяжелыми симптомами из-за перегрузки медицинской системы.

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Автор: Яна Ставская