О том, что заболел коронавирусом, президент заявил вечером 9 ноября в Telegram.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уточнила, что делает Владимир Зеленский в "Феофании" с легкими симптомами COVID-19.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, "логистические решения принимались достаточно быстро".

"Президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

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Мендель добавила, что "оба активны", имея в виду Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака. Также она попросила «не манипулировать информацией».

Вечером Зеленский и Ермак провели из больницы несколько совещаний, а президент даже успел пообщаться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В свою очередь, советник Ермака Михаил Подоляк утром отметил, что в больнице обустроили ситуативную комнату для дистанционной работы инфицированного COVID-19 Зеленского.

О том, что заболел коронавирусом, президент заявил вечером 9 ноября в Telegram. Вслед за ним COVID - 19 подтвердили и у ряда чиновников.

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Автор: Яна Ставская