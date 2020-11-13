По словам врача, президент чувствует себя хорошо. Есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорейшее выздоровление главы государства.

С начала сентября клиническая больница "Феофания" приняла 120 пациентов с коронавирусом. Бюджет для каждого пациента одинаковый, и президент Украины Владимир Зеленский - не исключение.

Об этом рассказал главврач "Феофании" Игорь Семенов в комментарии "КП в Украине".

"И это далеко не 2,7 миллиона, взятые из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить. Сумма на содержание президента такая же, как и на каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7800 грн в день", - рассказал Семенов.

Читайте такжеМендель о госпитализации Зеленского в "Феофанию" : там лучшие условия

При этом он отметил, что в целом сумма может меняться - ведь все зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Например, не каждый день делается компьютерная томография и тест. Могут меняться, в зависимости от симптоматики, и препараты.

"Для президента нет отдельного бюджета. Он находится ровно на тех же условиях, как и остальные. Владимир Александрович чувствует себя хорошо. Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Наоборот, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорейшее выздоровление", - подчеркнул главврач "Феофании".

Коронавирус у Зеленского: что известно

Владимир Зеленский объявил о том, что заразился коронавирусом, 9 ноября.

Сначала сообщалось, что он лечится дома, но утром 12 ноября выяснилось, что президент госпитализирован в "Феофанию".

В больнице в распоряжении Зеленского отдельное помещение, оборудованное для видеоконференций, и спецсвязь. Президент продолжает выполнять свои обязанности.

Вместе с Зеленским в "Феофании" лечится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН