В армии зафиксирован один новый случай COVID-19, всего болеют 38 военных

Выздоровели от коронавирусной инфекции 76 военных.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины, обнародованном на сайте Министерства обороны.

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Заболевший работник ВС Украины (Хмельницкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. «Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение», - говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на 07:00 17 мая в ВСУ болеют 38 человек острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 76 человек, двое погибли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 206 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 39 человек.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 433 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине сейчас подтвержден 18 291 случай болезни COVID-19.

Количество умерших от коронавируса составляет 514 человек. В то же время 5 116 пациентов выздоровели.