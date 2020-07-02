В Минздраве назвали количество медиков и детей, у которых диагностировали коронавирус

В стране за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 889 человек, среди которых 38 детей и 63 медицинских работника.

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели более 7,2 тыс. детей и почти 12,5 тыс. медработников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 889 человек, из них - 38 детей и 63 медицинских работника. Госпитализирован 221 человек, зафиксировано 12 летальных исходов, выздоровели 505 пациентов", - отметил он.

По словам министра, всего за все время пандемии в Украине заболели 45 тыс. 887 человек, из них 7 тыс. 257 детей и 12 тыс. 449 медработников.

При этом в общем выздоровели 20 тыс. 053 человека, умерло 1 тыс. 185.

Как сообщал УНИАН, врач Евгений Комаровский спрогнозировал, когда завершится пандемия коронавируса.

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