Министр здравоохранения Максим Степанов, который заболел коронавирусной болезнью, лично проходит "путь пациента" с COVID-19 и поделился первыми результатами.
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Соответствующее видео он распространил на своей странице в Facebook.
На первом этапе Степанов позвонил на номер всеукраинского контакт-центра Минздрава по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 и доложил о первых выводах.
“Срочно решаем проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. Людям больным COVID-19, необходима такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе”, - отметил глава Минздрава.
По словам министра, на 16 октября он назначил совещание по вопросу создания базы врачей, которые будут консультировать пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом по поводу лечения COVID-19 дома.
Коронавирус у Степанова
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 ноября получил положительный тест на COVID-19 и находится сейчас на самоизоляции дома.
“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19”, - сказал он.
По словам главы Минздрава, он продолжает работать дистанционно, в частности проводить ежедневные брифинги.
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