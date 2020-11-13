Председатель ВР находится дома на самоизоляции.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверен, что пока он болеет СОVID-19, парламент под председательством Елены Кондратюк и в дальнейшем будет эффективно выполнять свои функции.

Об этом он сообщил в Facebook.

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"Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно", - отметил Разумков.

Он выразил надежду, что "вирус пройдет быстро и без осложнений". "Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк (речь идет о заместителе председателя Верховной Рады - УНИАН) сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции!» - отметил Разумков.

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11 ноября Разумков заявил, что заболел COVID-19.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Следующая неделя в парламенте пленарная. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.

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Автор: Надя Пришляк