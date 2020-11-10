Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, однако такая мутация может привести к очень негативным последствиям.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал информацию об обнаружении в шести странах фактов инфицирования норок новым коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На сегодня шесть стран, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки, сообщили о случаях SARS-CoV-2 среди норок», - напомнил Ляшко.

Читайте такжеВ ВОЗ заверили, что случаи мутации коронавируса у норок не повлияют на испытания вакцины

Главный санврач отметил, что имел по этому поводу разговор с послом Королевства Дании в Украине господином Оле Эгберг Миккельсеном.

«В ходе беседы господин посол поделился опытом Дании по данному вопросу и заверил, что их правительство уже принимает меры по ограничению дальнейшего распространения этого варианта вируса среди популяций норок и людей, в частности. Речь идет о забивании норок на всех норковых фермах по всей территории Дании и новые ограничения для 280 тысяч человек, проживающих в муниципалитетах, где расположены норковые фермы», - добавил он.

Ляшко отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных вирусом SARS-CoV-2, который связан с норками, являются подобными циркулирующего среди всего населения коронавируса SARS-CoV-2.

"Однако вариант, связанный с норками, - все еще известный как «вариант кластера 5» - имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19. Относительно вакцин – многие из кандидатов в вакцины от COVID-19 используют спайк-белок коронавируса в качестве цели», - сообщил он.

Ляшко отметил, что проинформировал Госпродпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную Академию медицинских наук о проведении оценки рисков, связанных с распространением SARS-CoV-2 в популяции норок, влиянием на меры, которые сейчас внедряются для сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Коронавирус в норок: что известно

Датское правительство 4 ноября принял решение об уничтожении всех норок на зверофермах после выявления случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Известно, что коронавирус быстро распространился на 1 тыс. 139 норковых фермах в Дании.

Позже в ВОЗ заявили, что инфицирование норок новым коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах: Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

*** Антигенный дрейф - это разновидность генетической изменения вирусов, что возникает из-за накопления мутаций в вирусных генах, кодирующих поверхностные белки, принимающие антитела. Это приводит к появлению нового штамма вирусных частиц, который не эффективно ингибируется антителами, которые предотвращали заражение предыдущими штаммами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров