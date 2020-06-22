Коронавирус и возраст: инфекционист рассказал об опасности для молодежи

Врач также отметил, что маска или респиратор не дают стопроцентную защиту от заболевания.

Молодой возраст не является гарантией того, что человек не заразится коронавирусом.

Об этом заявил инфекционист Юрий Сухов в эфире канала "Украина 24".

При этом он отметил, что вероятность заражения несколько меньше.

"По мнению экспертов, 80-85% людей, прежде всего молодых, переносят коронавирус легко. С другой стороны я знаю докторов, которые заразились, им в районе 30 - двусторонняя пневмония. Прогноз благоприятный, но они будут болеть, и потом еще период реабилитации. Поэтому 30 лет или 20 лет - это не гарантия, что вы заболеете легко и ничего не почувствуете. Такого нет, просто вероятность меньше", - сказал врач.

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По словам Сухова, то же самое можно сказать о масках и других средствах индивидуальной защиты.

"Маска ведь не защитит нас полностью от коронавируса. Гарантии никакой нет, даже от респиратора. 99% дает гарантии хороший респиратор. Это просто снижение шансов. Чем больше заболевших, тем больше процент заболевших тяжело, прежде всего это касается тяжелой сопутствующей патологии и возраста", - рассказал врач.

Как сообщал УНИАН, в мире за минувшие сутки выявили 135 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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