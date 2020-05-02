В Украине не больше инфицированных COVID-19 медиков, чем в мире - врач Александровской больницы

По словам Людмилы Антоненко на сегодня в Александровской больнице 13 медиков инфицированы коронавирусом.

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко убеждена, что коронавирусом инфицируются медики в первую очередь потому, что работают в очаге инфекции COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

Читайте такжеВ Киеве инфицированные медики составляют 10% от всех больных COVID-19

"Я не сказала бы, что у нас гораздо больше инфицированных медиков, чем в мире. Инфицируются медики в первую очередь потому, что работают в очаге инфекции. Нас окружает инфекция, и ее много. Поэтому кто может заболеть быстрее, как не медицинский персонал? Также многое зависит от средств индивидуальной защиты — от их наличия, их качества, а еще от умения ими пользоваться. Если неправильно снимать защитную одежду, на которой есть инфицированные капли, они могут попасть на руки, а оттуда — на слизистые. Следовательно, нужна личная гигиена и еще — тренировки. Одевание/раздевание средств индивидуальной защиты. В Киеве небольшое количество инфицированных медиков, но среди нашего персонала тоже есть случаи", - отметила Антоненко.

По словам главного врача, сегодня в Александровской больнице 13 медиков инфицированы коронавирусом.

"На сегодня это 13 человек. Все из инфекционного корпуса. Преимущественно это младший медицинский персонал, который иногда пренебрегает правилами безопасности. Хотя они обучены, проходили тренинги. Понимаете, невидимая инфекция. Это все равно что радиация. Психологически очень трудно воспринять опасность. Только когда человек видит, как умирают пациенты, в том числе молодежь, она может поверить в угрозу", - говорит врач.

"У них легкая форма. В нескольких была температура 37.2 — 37.5. Если у кого-то из наших сотрудников повышается температура, мы сразу делаем тестирование ПЦР. Затем проверяем всех контактных. Но ни один из контактных, которые оказались инфицированными, не имел симптомов", - сообщила Антоненко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников.

По данным Минздрава, каждый пятый инфицирован коронавирусом в Украине – медицинский работник.

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