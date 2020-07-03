В Киеве снижается заболеваемость COVID-19 среди медиков

За последний месяц количество случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников уменьшилось на 2%.

В Киеве снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 среди медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Чуть меньше стали болеть медики. За последний месяц количество случаев коронавируса среди них уменьшилось на 2%. Всего же за период пандемии COVID-19 заболели 660 столичных медработников. Подавляющее большинство из них заразилось на работе", - сказал Кличко.

Он отметил, что в стационарах городских больниц сегодня лечатся 20 инфицированных медиков. Уже выздоровели 439 медработников - это более 65% от общего числа заболевших медиков.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего от COVID-19 выздоровели 1733 жители Киева.

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