За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 32 детей и 51 медика - Степанов

Всего за все время пандемии COVID-19 заболели 1 тыс. 964 ребенка и 5 тыс. 101 медработник.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что за прошедшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 32 детей и 51 медицинского работника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время брифинга.

"За прошедшие сутки заболело 463 человека, из них 32 ребенка, а также 51 медработник. Были госпитализированы 92 человека", - сказал Степанов.

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Он уточнил, что всего за все время пандемии заболели 1 тыс. 964 ребенка и 5 тыс. 101 медработник. Всего в Украине инфицировано 27 тыс. 462 человека.

Сейчас всего выздоровели 12 тыс. 195 человек, а летальных случаев - 797.

Также за минувшие сутки совершено 7 тыс. 647 тестов, из них 6 тыс. 569 исследований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 1 тыс. 78 ИФА-тестов (иммуноферментный анализ - тесты на антитела).

Как сообщал ранее УНИАН, в армии за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19.

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