О заболевании патриарха стало известно накануне.

Состояние почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, у которого накануне обнаружили коронавирус, удовлетворительное.

Об этом сообщили на его странице в Facebook.

«Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества», - говорится в сообщении.

Коронавирус в Филарета: что известно

У Филарета 4 сентября обнаружили коронавирус. Патриарха госпитализировали.

Ранее патриарх Филарет заявлял, что пандемия коронавируса возникла и распространяется «через однополые браки». А заболевание, по его мнению, является «карой Божьей за грехи».

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Автор: Виктория Гордиенко