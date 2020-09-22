Специалист утверждает, что дети преодолевают COVID-19 проще благодаря своей физиологии.

По статистике дети значительно меньше болеют коронавирусом и переносят болезнь в более легкой форме, чем взрослые. Виной всему — рецепторы и несформировавшийся иммунитет.

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Об этом ТСН.ua рассказала детский инфекционист из Кривого Рога, врач высшей категории Светлана Куницина.

По словам медика, коронавирус не обходит детей стороной, хотя, по статистике, маленькие украинцы болеют в 2 раза реже, чем взрослые.

"В самом начале еще зимой говорили, что дети вообще не болеют коронавирусом, и очень многие радовались "ура, дети не болеют", "ура, дети не умирают". Да, они действительно болеют меньше. У нас население в Украине — порядка 42 миллионов, а детское население до 4 лет — примерно 6 миллионов, получается, что детское население в составе всего населения Украины занимает 15%. Но заразилось на этот момент детей приблизительно 6% от числа всех заболевших. Мы видим, что если доля детей от всего населения 15%, а их среди всех заболевших — 6%, то дети по сравнению с взрослым населением заболевают в 2 раза реже, но все-так они заболевают. Есть и зафиксированные летальные случаи среди детей, притом, как среди малышей, так и среди детей подросткового возраста", — рассказывает Светлана Куницина.

Инфекционист говорит, что причин того, что дети реже болеют и легче переносят коронавирус, несколько. Среди них - рецепторы в дыхательных путях, точнее, их отсутствие, отсутствие такого количества хронических заболеваний, как у взрослых, и несформировавшийся иммунитет.

"Здесь разные попытки объяснений. Первое, у детей конечно нет такого количества хронических заболеваний. Второе, считается, что для проникновения коронавируса в дыхательные пути, нужны специальные рецепторы на слизистых дыхательных путей, которые якобы у детей еще недоразвиты. То есть, если их, этих рецепторов, еще нет, или они есть, но не в большом количестве, то у вируса нет возможности "прицепиться" и дальше проникнуть в дыхательные пути. Поэтому у детей и реже случаются тяжелые формы, именно из-за дефицита этих рецепторов", - говорит Светлана Куницина.

Она также объясняет меньшее количество случаев инфицирования коронавирусом среди детей несформированностью иммунной системы у детей.

"Если мы говорим о состоянии иммунной системы, то, с одной стороны, иммунитет у них не такой слабый, как у стариков, но с другой — у них еще иммунитет в стадии формирования. Ребенок рождается с заложенными и готовыми органами, у него есть и печень, и сердце, и легкие и все остальное, в том числе и иммунная система, но функционально эти органы не зрелые. Примерно до 6-летнего возраста идет формирование и созревание, в том числе и иммунной системы, и это дает и слабость иммунитета, но и эти тяжелые формы коронавирусной инфекции зачастую могут быть связаны с гипериммунным ответом. То есть, когда у молодого человека крепкий и хороший иммунитет, и он активно начинает бороться с опасными попавшими в его организм инфекциями и вырабатывать слишком много протеста к этой инфекции, то развивается такое состояние как гипериммунная и чрезмерная выработка защитных иммунных тел способствует более тяжелому течению болезни. Это характерно не только для коронавирусных инфекций, это вирусные гепатиты. А у детей такого гиперответа обычно не бывает, потому что у них еще иммунитет не сформирован, поэтому они болеют реже и болеют все-таки легче, и летальных случаев у них значительно меньше, чем у взрослых", - рассказала врач.

Коронавирус у детей: что стоит знать

За прошедшую сутки на COVID-19 заболели 2 тыс. 884 человека, из них 206 детей и 120 медиков. За все время эпидемии в Украине на COVID-19 заболели 181 тыс. 237 человек.

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Во время сезона эпидемии ОРВИ осенью текущего года дети начнут массово выявлять симптом, характерный для коронавируса. Врач отметил, что, поскольку из-за эпидемии коронавирус в обществе сложилось мнение, что "кашель равна COVID-19", этот симптом будут связывать именно с ним.

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Автор: Виктория Гордиенко