Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.
Об этом министр рассказал в эфире телеканала Украина 24.
«Речь шла о третьей городской больнице Белой Церкви. Мы разбираемся в каждом таком случае, потому что по таким случаям в СМИ формируется мнение о системе здравоохранения, которая не находится в хорошем состоянии… Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 койки оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом. Завтра у меня будет больше актуальной информации», — отметил он.
Всего, по его словам, в Украине обеспечена кислородом 23751 койка.
Ранее волонтер Дана Яровая рассказала, что в одной из районных COVID-больниц умер мужчина, пожертвовавший свою долю кислорода сыну, который также был госпитализирован из-за коронавируса.
По ее словам, из-за нехватки кислорода в больнице пациентам разрешают подышать кислородом до 15 минут в день. Позже волонтер уточнила, что речь о городской клинической больнице № 3 в Белой Церкви.
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