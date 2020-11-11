Аристов анонсировал до 12 тысяч новых больных уже сегодня.

Количество больных на коронавирус в Украине будет расти, однако полный локдаун вводить не будут.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Вадим Аристов, пишет "Апостроф".

Он объяснил, почему после выходных в Украине несколько падает статистика по количеству новых больных.

"Всегда во время выходных снижается количество обращений людей и пропускная способность лабораторий. Соответственно, временно уровень падает. Поэтому где - то в среду можно ожидать 11-12 тысяч новых случаев", - отметил он.

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Аристов назвал официальную статистику по коронавирусу определенным инструментом для президента, для депутатов, но ситуацию нужно менять радикально.

"Мы играем на пианино и слышим звук через две недели. Примерно так работает сейчас наша лабораторная система. Ситуация критическая, и нужно менять все. Менять так, как работает предприятие, потому что сейчас руководители предприятий наиболее адекватны. Выше их уже фактически нет власти, которая может как-то повлиять", - подытожил он.

Коронавирус в Украине: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении более жестких карантинных мер в выходные дни. В частности, Минздрав предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

В Минздраве предлагают рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц за 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в "красных зонах" эпидопасности позволить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введено с 14 ноября.

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Автор: Юрий Годован