В Украине за сутки от коронавируса умерло 10 человек, количество новых инфицированных немного упало

Зафиксировано 10 новых летальных исходов. Выздоровели 133 человека.

По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтвержден 37 241 случай COVID-19, за сутки - 681 новый.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Зафиксировано 10 новых летальных случаев. Выздоровели 133 человека.

Наиболее зараженными регионами являются город Киев, Киевская, Львовская и Ривненская области.

"За минувшие сутки заболел 681 человек, из них 45 детей и 48 медработников. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. При этом выздоровели 133 пациента", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В общей сложности, по словам Степанова, за все время пандемии заболели 37 тысяч 241 человек, из них 2 тысячи 735 детей и 6 тысяч 46 медицинских работников. Выздоровели 16 тысяч 642 человека, умерли 1012 человек.

По словам министра, за минувшие сутки было проведено 7 тысяч 831 тест, из них 6 тысяч 131 - методом ПЦР и 1 тысячу 700 - методом ИФА.

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