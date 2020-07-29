В Украине произошел скачок количества больных коронавирусом: за сутки больше тысячи

Больше всего случаев заражения за последние сутки зафиксировано во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

По состоянию на 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

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За сутки Covid-19 диагностировали у 1022 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО.

С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1650 человек, из них 21 – за последние сутки. Однако 37 394 (за сутки +650) пациента уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зафиксировано во Львовской области - 149, в Киеве - 132 и Ивано-Франковской области- 118.

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