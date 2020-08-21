В Украине количество больных коронавирусом перевалило за 100 тысяч

Лидерами по распространению болезни остаются Киев и Львовская область.

В Украине зафиксировано 2106 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеКиев попал в "желтую зону" карантина: что запрещено в столице Об этом говорится в Телеграмм-канале Минздрава. В частности, 21 августа в Украине 100 643 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2207 летальных, 51078 пациентов выздоровели. Всего проведено 1378519 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 637 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3478 случаев;

Волынская область - 4989 случаев;

Днепропетровская область - 1894 случая;

Донецкая область - 1183 случая;

Житомирская область - 2695 случаев;

Закарпатская область - 6771 случай;

Запорожская область - 1234 случая;

Ивано-Франковская область - 7462 случая;

Кировоградская область - 751 случай;

г. Киев - 11328 случаев;

Киевская область - 4805 случаев;

Львовская область - 12 793 случая;

Луганская область - 213 случаев;

Николаевская область - 912 случаев;

Одесская область - 5578 случаев;

Полтавская область - 614 случаев;

Ровенская область - 8238 случаев;

Сумская область - 1124 случая;

Тернопольская область - 4301 случай;

Харьковская область - 7033 случая;

Херсонская область - 329 случаев;

Хмельницкая область - 1828 случаев;

Черновицкая область - 8505 случаев;

Черкасская область - 1219 случаев;

Черниговская область - 1366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 августа 2020 в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Ирина Погорелая