В Украине количество больных коронавирусом перевалило за 100 тысяч
В Украине зафиксировано 2106 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеКиев попал в "желтую зону" карантина: что запрещено в столице Об этом говорится в Телеграмм-канале Минздрава. В частности, 21 августа в Украине 100 643 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2207 летальных, 51078 пациентов выздоровели. Всего проведено 1378519 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 637 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3478 случаев;
- Волынская область - 4989 случаев;
- Днепропетровская область - 1894 случая;
- Донецкая область - 1183 случая;
- Житомирская область - 2695 случаев;
- Закарпатская область - 6771 случай;
- Запорожская область - 1234 случая;
- Ивано-Франковская область - 7462 случая;
- Кировоградская область - 751 случай;
- г. Киев - 11328 случаев;
- Киевская область - 4805 случаев;
- Львовская область - 12 793 случая;
- Луганская область - 213 случаев;
- Николаевская область - 912 случаев;
- Одесская область - 5578 случаев;
- Полтавская область - 614 случаев;
- Ровенская область - 8238 случаев;
- Сумская область - 1124 случая;
- Тернопольская область - 4301 случай;
- Харьковская область - 7033 случая;
- Херсонская область - 329 случаев;
- Хмельницкая область - 1828 случаев;
- Черновицкая область - 8505 случаев;
- Черкасская область - 1219 случаев;
- Черниговская область - 1366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 августа 2020 в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19.
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