В Киеве за сутки коронавирусом заболели полторы сотни людей

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, Голосеевском - 21, Днепровском районе - 19 случаев.

Столица остается в желтой зоне эпидемиологической опасности. Количество больных в Киеве увеличилась за сутки на 156 человек.

Читайте такжеСын президента Зеленского переболели COVID-19 Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале . По его данным на сегодня в столице уже 11 328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет

6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 3606 жителей Киева", - отметил он.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, Голосеевском - 21, Днепровском районе - 19 случаев.

"У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации", - подчеркнул мэр.

Он сообщил, что сегодня в стационарах медучреждений столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента - в тяжелом состоянии. 8 - под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлян.

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Перевод: Ирина Погорелая