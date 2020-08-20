цей матеріал доступний українською

В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболели более двух тысяч человек

09:36, 20 августа 2020
Страна
696 0
В Украине очередной антирекорд по количеству больных за сутки \ УНИАН

Читайте такжеУкраина обогнал Китай по количеству зарегистрированных инфицированных COVID-19 (карта) 20 августа в Украине 98537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальные, 50441 пациент выздоровел. Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента, зафиксировано 40 летальных случаев. Об этом говорится в Телеграм-канале Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 3405 случаев;
  • Волынская область - 4929 случаев;
  • Днепропетровская область - 1873 случая;
  • Донецкая область - 1156 случаев;
  • Житомирская область - 2597 случаев;
  • Закарпатская область - 6662 случая;
  • Запорожская область - 1213 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
  • Кировоградская область - 749 случаев;
  • г. Киев - 11172 случаи;
  • Киевская область - 4727 случаев;
  • Львовская область - 12 631 случай;
  • Луганская область - 204 случая;
  • Николаевская область - 893 случая;
  • Одесская область - 5408 случаев;
  • Полтавская область - 594 случая;
  • Ровенская область - 8091 случай;
  • Сумская область - 1078 случаев;
  • Тернопольская область - 4116 случаев;
  • Харьковская область - 6849 случаев;
  • Херсонская область - 321 случай;
  • Хмельницкая область - 1768 случаев;
  • Черновицкая область - 8297 случаев;
  • Черкасская область - 1200 случаев;
  • Черниговская область - 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Ирина Погорелая

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter