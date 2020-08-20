В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболели более двух тысяч человек
В Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных за сутки.
Читайте такжеУкраина обогнал Китай по количеству зарегистрированных инфицированных COVID-19 (карта) 20 августа в Украине 98537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальные, 50441 пациент выздоровел. Всего проведено 1356698 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента, зафиксировано 40 летальных случаев. Об этом говорится в Телеграм-канале Минздрава.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3405 случаев;
- Волынская область - 4929 случаев;
- Днепропетровская область - 1873 случая;
- Донецкая область - 1156 случаев;
- Житомирская область - 2597 случаев;
- Закарпатская область - 6662 случая;
- Запорожская область - 1213 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
- Кировоградская область - 749 случаев;
- г. Киев - 11172 случаи;
- Киевская область - 4727 случаев;
- Львовская область - 12 631 случай;
- Луганская область - 204 случая;
- Николаевская область - 893 случая;
- Одесская область - 5408 случаев;
- Полтавская область - 594 случая;
- Ровенская область - 8091 случай;
- Сумская область - 1078 случаев;
- Тернопольская область - 4116 случаев;
- Харьковская область - 6849 случаев;
- Херсонская область - 321 случай;
- Хмельницкая область - 1768 случаев;
- Черновицкая область - 8297 случаев;
- Черкасская область - 1200 случаев;
- Черниговская область - 1314 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 августа 2020 в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.
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