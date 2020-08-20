В Киеве за сутки побит антирекорд по количеству новых инфицированных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Святошинском - 37. В Днепровском районе - 31 случай.

Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек.

Читайте такжеВ Украине новый антирекорд: за сутки коронавируса заболели более двух тысяч человек Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале.

"3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодня в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.

Заболели:

114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет

104 человека в возрасте от 18 до 85 лет

5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 лет до 10.

Заболели в том числе и трое медиков.

По данным Кличко, в больницы столицы попали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровела за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Святошинском - 37. В Днепровском районе - 31 случай.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!", - призвал мэр.

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Перевод: Ирина Погорелая