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Коронавирус в Украине обновил очередной антирекорд: почти две тысячи новых инфицированных за сутки

09:22, 19 августа 2020
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В Украине новый антирекорд больных коронавирусом за сутки \ REUTERS

Читайте такжеВ Сумах откроют больницу "второй волны" из-за вспышки коронавируса 19 августа в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели. Всего проведено 1335000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 3323 случая;
  • Волынская область - 4878 случаев;
  • Днепропетровская область - 1816 случаев;
  • Донецкая область - 1122 случая;
  • Житомирская область - 2536 случаев;
  • Закарпатская область - 6552 случая;
  • Запорожская область - 1179 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 7122 случая;
  • Кировоградская область - 748 случаев;
  • г. Киев - 10945 случаев;
  • Киевская область - 4685 случаев;
  • Львовская область - 12 448 случаев;
  • Луганская область - 194 случая;
  • Николаевская область - 857 случаев;
  • Одесская область - 5281 случай;
  • Полтавская область - 582 случая;
  • Ровенская область - 7953 случая;
  • Сумская область - 1023 случая;
  • Тернопольская область - 4001 случай;
  • Харьковская область - 6607 случаев;
  • Херсонская область - 312 случаев;
  • Хмельницкая область - 1678 случаев;
  • Черновицкая область - 8108 случаев;
  • Черкасская область - 1175 случаев;
  • Черниговская область - 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа 2020 в Центр поступило 2361 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Перевод: Ирина Погорелая

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