Коронавирус в Украине обновил очередной антирекорд: почти две тысячи новых инфицированных за сутки

Лидерами по распространению опасной болезни остаются Львовская область и Киев.

В Украине зафиксировано 1967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеВ Сумах откроют больницу "второй волны" из-за вспышки коронавируса 19 августа в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели. Всего проведено 1335000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3323 случая;

Волынская область - 4878 случаев;

Днепропетровская область - 1816 случаев;

Донецкая область - 1122 случая;

Житомирская область - 2536 случаев;

Закарпатская область - 6552 случая;

Запорожская область - 1179 случаев;

Ивано-Франковская область - 7122 случая;

Кировоградская область - 748 случаев;

г. Киев - 10945 случаев;

Киевская область - 4685 случаев;

Львовская область - 12 448 случаев;

Луганская область - 194 случая;

Николаевская область - 857 случаев;

Одесская область - 5281 случай;

Полтавская область - 582 случая;

Ровенская область - 7953 случая;

Сумская область - 1023 случая;

Тернопольская область - 4001 случай;

Харьковская область - 6607 случаев;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 1678 случаев;

Черновицкая область - 8108 случаев;

Черкасская область - 1175 случаев;

Черниговская область - 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа 2020 в Центр поступило 2361 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Перевод: Ирина Погорелая