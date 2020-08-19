Коронавирус в Украине обновил очередной антирекорд: почти две тысячи новых инфицированных за сутки
В Украине зафиксировано 1967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеВ Сумах откроют больницу "второй волны" из-за вспышки коронавируса 19 августа в Украине 96403 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели. Всего проведено 1335000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3323 случая;
- Волынская область - 4878 случаев;
- Днепропетровская область - 1816 случаев;
- Донецкая область - 1122 случая;
- Житомирская область - 2536 случаев;
- Закарпатская область - 6552 случая;
- Запорожская область - 1179 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7122 случая;
- Кировоградская область - 748 случаев;
- г. Киев - 10945 случаев;
- Киевская область - 4685 случаев;
- Львовская область - 12 448 случаев;
- Луганская область - 194 случая;
- Николаевская область - 857 случаев;
- Одесская область - 5281 случай;
- Полтавская область - 582 случая;
- Ровенская область - 7953 случая;
- Сумская область - 1023 случая;
- Тернопольская область - 4001 случай;
- Харьковская область - 6607 случаев;
- Херсонская область - 312 случаев;
- Хмельницкая область - 1678 случаев;
- Черновицкая область - 8108 случаев;
- Черкасская область - 1175 случаев;
- Черниговская область - 1278 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа 2020 в Центр поступило 2361 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19.
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