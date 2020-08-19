В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых больных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Подольском - 26. В Деснянском районе - 22 случая.

Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них - дети.

Читайте такжекоронавируса в Украине обновил очередной антирекорд: почти две тысячи новых инфицированных за сутки Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодняшний день в столице уже 10945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет

92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет

5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в частности, шестеро медиков.

"Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3 484 жителя Киева", - сообщил мэр.

По его данным, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Подольском - 26. В Деснянском районе - 22 случая.

"Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правилами безопасности! Только так мы сможем предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям", - призвал мэр.

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Перевод: Ирина Погорелая