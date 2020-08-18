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В Киеве за сутки почти на сотню увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом

10:49, 18 августа 2020
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В Киеве за сутки на коронавирусом заболели 88 человек \ REUTERS

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили более полутора тысяч новых больных коронавируса Об этом сообщил мэр столицы в своем Телеграмм-канале. По его данным, на сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет
  • 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет
  • 2 девочки - 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.
  • Заболели в том числе и четверо медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3 455 жителей столицы", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 17. В Голосеевском 13. В Святошинском и Днепровском районов - по 11 случаев.

"Не пренебрегайте правилами правилам, будьте осторожны! Берегите себя!", - призвал городской председатель.

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Автор: Ирина Погорелая

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