В Киеве за сутки почти на сотню увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян.
Читайте такжеВ Украине за сутки выявили более полутора тысяч новых больных коронавируса Об этом сообщил мэр столицы в своем Телеграмм-канале. По его данным, на сегодня в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет
- 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет
- 2 девочки - 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.
- Заболели в том числе и четверо медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3 455 жителей столицы", - сообщил мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 17. В Голосеевском 13. В Святошинском и Днепровском районов - по 11 случаев.
"Не пренебрегайте правилами правилам, будьте осторожны! Берегите себя!", - призвал городской председатель.
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