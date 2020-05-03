Сотрудница детского дома на Киевщине заразилась коронавирусом

В заведении проживают 32 ребенка и работают 16 взрослых.

В детском доме села Мокрец Киевской области заражение коронавирусом подтвердилось у помощницы воспитателя.

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Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, 23 апреля женщина заболела ОРЗ, а 25 апреля обратилась к врачу. 28 апреля, когда у нее исчезли чувства обоняния и вкуса, пациентку отправили на ПЦР-тест. 1 мая тестирование на коронавирус показало положительный результат.

Отмечается, что в заведении проживают 32 ребенка. Там работают 3 воспитателя, 3 помощника воспитателя, 2 повара, 1 социальный педагог, 1 врач, 1 фельдшер и 5 работников административно-хозяйственного персонала. Всего 48 человек. Их состояние удовлетворительное, признаков заболевания не имеют.

Сейчас у всех 32 детей и 16 взрослых работников взяли тест на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 3 мая в Киеве диагностировали коронавирус уже у 1511 человек.

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