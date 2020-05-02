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Врач рассказала, от чего зависит жизнь пациента при коронавирусной инфекции

18:22, 02 мая 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко отметила, что есть много факторов, от которых зависит, выживет ли пациент при коронавирусной инфекции.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Очень много факторов. Во-первых, это количество вируса, попавшего в организм. Если много — то с большей вероятностью возникает «цитокиновый шторм», когда очень быстро нарастает вся симптоматика, развивается дыхательная недостаточность, возникает пневмония, как правило, двусторонняя, полисегментарная, тяжелая. Такие больные поступают уже кислородозависимыми, как правило, сразу в реанимацию", - отметила врач.

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Антоненко отметила, что имеет значение и возраст, так как возрастной больной чаще всего имеет хронические сопутствующие заболевания, которые осложняют течение любого другого заболевания.

"Но сам по себе возраст не является решающим. Мы столкнулись с тем, что в начале вспышки к нам поступали молодые больные — 36-48 лет. И, к сожалению, у нас умерли два пациента такого возраста. В одного из них был сахарный диабет и артериальная гипертензия. Эти двое молодых умерших больных поступили в больницу поздно. Они рассчитывали, наверное, что перележат дома, будут лечиться. Их наблюдали дома врачи, была антибактериальная терапия. Но им не измеряли уровень кислорода в крови, и когда они на вторую неделю болезни поступили к нам, уровень кислорода был уже 50 при норме 99-100. 50 — это когда человек уже почти не дышит. У нас даже не было выбора, подключать ли их к ИВЛ. А когда терапия на ИВЛ оказалась неэффективной, то подключили к аппарату ЕКМО. Но, к сожалению, спасти их не удалось", - рассказала Антоненко.

Также врач отметила, если у вас высокая температура или затрудненное дыхание, следует немедленно вызвать «скорую»!

"Следует немедленно вызвать «скорую». Не ждать. Чем быстрее такой пациент попадет в стационар, тем выше шансы на выздоровление. Почему нет «золотой середины». Или люди с высокой температурой и в тяжелом состоянии пытаются лечиться дома. Или люди с температурой 37 бегут к своим семейным врачам, или напрямую к нам, стоят в очереди, требуют протестировать на коронавирус и положить в больницу. Мы тут в начале вспышки наблюдали небольшую панику, очередь из машин “скорой” стояла почти до Бессарабки (площадь неподалеку от больницы - ред)", - рассказала Антоненко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников.

По данным Минздрава, каждый пятый инфицирован коронавирусом в Украине – медицинский работник.

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