Врач рассказала, от чего зависит жизнь пациента при коронавирусной инфекции

Людмила Антоненко отметила, если у вас высокая температура или затрудненное дыхание, следует немедленно вызвать «скорую»!

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко отметила, что есть много факторов, от которых зависит, выживет ли пациент при коронавирусной инфекции.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Очень много факторов. Во-первых, это количество вируса, попавшего в организм. Если много — то с большей вероятностью возникает «цитокиновый шторм», когда очень быстро нарастает вся симптоматика, развивается дыхательная недостаточность, возникает пневмония, как правило, двусторонняя, полисегментарная, тяжелая. Такие больные поступают уже кислородозависимыми, как правило, сразу в реанимацию", - отметила врач.

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Антоненко отметила, что имеет значение и возраст, так как возрастной больной чаще всего имеет хронические сопутствующие заболевания, которые осложняют течение любого другого заболевания.

"Но сам по себе возраст не является решающим. Мы столкнулись с тем, что в начале вспышки к нам поступали молодые больные — 36-48 лет. И, к сожалению, у нас умерли два пациента такого возраста. В одного из них был сахарный диабет и артериальная гипертензия. Эти двое молодых умерших больных поступили в больницу поздно. Они рассчитывали, наверное, что перележат дома, будут лечиться. Их наблюдали дома врачи, была антибактериальная терапия. Но им не измеряли уровень кислорода в крови, и когда они на вторую неделю болезни поступили к нам, уровень кислорода был уже 50 при норме 99-100. 50 — это когда человек уже почти не дышит. У нас даже не было выбора, подключать ли их к ИВЛ. А когда терапия на ИВЛ оказалась неэффективной, то подключили к аппарату ЕКМО. Но, к сожалению, спасти их не удалось", - рассказала Антоненко.

Также врач отметила, если у вас высокая температура или затрудненное дыхание, следует немедленно вызвать «скорую»!

"Следует немедленно вызвать «скорую». Не ждать. Чем быстрее такой пациент попадет в стационар, тем выше шансы на выздоровление. Почему нет «золотой середины». Или люди с высокой температурой и в тяжелом состоянии пытаются лечиться дома. Или люди с температурой 37 бегут к своим семейным врачам, или напрямую к нам, стоят в очереди, требуют протестировать на коронавирус и положить в больницу. Мы тут в начале вспышки наблюдали небольшую панику, очередь из машин “скорой” стояла почти до Бессарабки (площадь неподалеку от больницы - ред)", - рассказала Антоненко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников.

По данным Минздрава, каждый пятый инфицирован коронавирусом в Украине – медицинский работник.

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