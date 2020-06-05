"Укрзализныця" приостановит продажу билетов в Славянск из-за сложной эпидситуации

В связи с эпидемической ситуацией, связанной с COVID-19, поезда не будут останавливаться в Славянске, а пассажирам, которые уже приобрели билеты, будет предложено проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

«Укрзализныця» с 6 июня временно приостановит продажу билетов в Славянск и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе.

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Об этом сообщает пресс-служба АО «Украинская железная дорога».

«Укрзализныця с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов по назначению до этого города. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации», - говорится в сообщении.

Сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев – Константиновка, №126/125 Киев – Константиновка.

При этом пассажирам будет предложено проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

Кроме того, пригородные поезда №6018 Фенольная – Лиман, №6225 Святогорск – Краматорск, №6002 Славянск – Святогорск, № 6208 Славянск – Курдюмовка, №6231 Святогорск – Фенольная, №6244 Фенольная – Близнецы, №6251 Близнецы – Фенольная, №6072 Фенольная – Славянск, №6004 Константиновка – Лиман, №6249 Лиман – Фенольная, №6219 Лиман – Близнецы не будут делать остановки по станциям Шпичкино, Славянск, Им.Кожушко, Слав.курорт, Шидловская.

«В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет восстановлена остановка на станции Славянск и продажа билетов назначением до этого населенного пункта», - добавили в «Укрзализныце».

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