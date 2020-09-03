17 процентов украинцев вообще не интересуются новостями о COVID-19.

Почти половина украинцев следят за новостями о COVID-19, вообще не интересуются 17 процентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«43% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, еще 21% иногда следят и 18% редко следят за новостями о коронавирусе. Вообще не интересуются - 17%», - констатируют социологи.

При этом отмечается, что чаще всего - 60% опрошенных - получают информацию о ситуации с коронавирусом в Украине по национальному телевидению, с Интернет сайтов - 51%, через Facebook -26%, от родственников, близких, знакомых - 17%, YouTube - 14%, Telegram-канал и Вайбер-сообщество Коронавирус-Инфо - 13%; радио, прессу, Instagram, и официальный сайт Министерства здравоохранения - 8-12%.

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А вот что касается ежедневных брифингов Министерства здравоохранения по поводу ситуации с коронавирусом, то оно неоднозначно: 49% поддерживают их проведение, а 43% - нет.

Половина респондентов ожидают новую волну эпидемии коронавируса осенью-зимой этого года, в то же время около 40% не ожидают и 11% - затруднились ответить.

«46% опрошенных считают, что власть должна снова ввести жесткие карантинные меры во время возможной второй волны эпидемии, но при этом столько же (47%) - так не считают. Те, кто ожидает наступления второй волны, больше считают необходимым внедрение карантинных мер, однако и среди них треть против этого», - отмечается в результатах.

Кроме того, абсолютное большинство не поддерживает идею закрытия больниц, которые обслуживают небольшое количество пациентов: 86% - против, только 10% - за.

Как проводился опрос

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность в обоих волнах - по 2 тыс. респондентов.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Опрос проводился в две волны: первая - 14-19 июля, вторая - 15-25 августа 2020.

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Автор: Тамара Отовская