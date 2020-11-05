У большинства инфицированных коронавирусом наблюдаются легкие симптомы и они не нуждаются в госпитализации.

Болезнь COVID-19 уже несколько месяцев свирепствует по миру. Сейчас важно знать, что это за заболевание и какие симптомы заражения коронавирусом.

Что такое COVID-19

Болезнь COVID-19 – это инфекционное заболевание, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2, являющимся респираторным патогеном. Вирус передается с помощью капелек, которые человек выдыхает во время кашля или чихания.

Первые случаи инфицирования новым вирусом начали фиксироваться в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Коронавирус: симптомы заражения

У заболевания COVID-19 может быть разное течение. У некоторых больных оно проходит в тяжелой форме (около 20% больных). Однако большинство инфицированных коронавирусом все же имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.

Признаки COVID-19 на ранней стадии

К наиболее распространенным симптомам инфицирования коронавирусом, по данным Всемирного здравоохранения, относятся:

лихорадка

сухой кашель

утомляемость

Менее распространенными симптомами, которые встречаются у ряда пациентов, являются:

потеря обоняния или вкусовых ощущений

заложенность носа

конъюнктивит (или покраснение глаз)

боль в горле

головная боль

боль в мышцах или суставах

различные виды высыпаний на коже

тошнота или рвота

диарея

озноб или головокружение

Симптомы, как правило, имеют слабо выраженный характер. У некоторых людей инфекция проявляется стертыми симптомами или не сопровождается ими вовсе.

К тому же на ранней стадии симптомы коронавируса часто схожи с признаками аллергии, гриппа, простуды и некоторых других заболеваний. Особенно, если заболевание проходят в легкой форме. В таких случаях следует обращать особое внимание на длительность вышеуказанных симптомов. Если они не проходят долгое время, это может свидетельствовать о заражении коронавирусом.

Тяжелая форма болезни COVID-19

Тяжелое течение COVID-19 обычно проявляется следующими симптомами:

одышка

потеря аппетита

спутанность сознания

упорные боли или ощущение сжимания грудной клетки

высокая температура тела (выше 38°C).

Менее распространенными симптомами являются:

раздражительность

спутанность сознания

снижение уровня сознания (иногда сопровождается судорогами)

тревожность

подавленное состояние

нарушение сна

более тяжелые и редкие неврологические осложнения, такие как инсульт, воспалительное поражение мозга, делирий и поражение нервов.

Люди любого возраста, которые вместе с появлением лихорадки и/или кашля замечают у себя затруднение дыхания, удушье, боль, ощущение сжимания грудной клетки, нарушение речи или двигательные расстройства, должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Новый симптом коронавируса

Кроме того, согласно исследованию Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии, примерно у 50% больных COVID-19 людей появляется отек и покраснение пальцев ног. Воспаление напоминает обморожение и может продолжаться в течение нескольких месяцев.

Этот симптом проявляется в легкой форме и в большинстве случаев исчезает в течение 15 дней без медицинского вмешательства.

Симптомы коронавируса по дням

В первый день заболевания характерно проявление первых симптомов, среди которых высокая температура тела, лихорадочное состояние, першение в горле, боль в глазах, слабость в теле, озноб. Все это может сопровождаться проблемами с дыханием, если заболевание протекает в тяжелой форме.

Примерно на второй день вирус сильно бьет по пищеварительной системе. У многих людей появляются следующие симптомы: отказ от еды и потеря аппетита, частый понос, рвота и тошнота, боли в желудке. Они могут быть выражены не так ярко, а температура периодически опускается и поднимается.

В последующие дни возникают основные и дополнительные симптомы коронавирусной инфекции: высокая устойчивая температура 38-39°С, сухой сильный кашель, слабость в теле. Сопровождать эти симптомы могут насморк и заложенность, боль в горле, влажный кашель и мокрота, озноб и боли в теле. Реже возникает потеря вкуса.

В последний день температура медленно снижается и приходит норму, отступают основные симптомы и начинается процесс выздоровления. Время лечения для каждого человека разное и длится от одной до трех недель, в зависимости от иммунитета больного.

Симптомы коронавируса в Украине с разницей в полгода

Коронавирус как инфекция в Украине за полгода не поменял свое "поведение", однако стал несколько агрессивнее. У больных, в частности, наблюдаются подобные признаки инфицирования, в то же время появились и новые симптомы.

Читайте такжеКак защититься от коронавируса: основные правила и рекомендацииТак, по словам заведующей приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светланы Молоковой, раньше у пациентов сначала появлялась боль в горле и слабость, а затем поднималась температура тела. И только после этого у них появлялась пневмония.

Нынче же к симптомам добавился насморк и першение в горле. Так, два-три дня наблюдается сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье. Кроме того, не всегда симптомом коронавируса является температура.

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Автор: Алина Вишневская