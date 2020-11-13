Во Львове не будут вводить карантин выходного дня.

Мэр Львова Андрей Садовый сделал субботу и воскресенье в городе рабочими для малого и среднего бизнеса, чтобы обойти введенный правительством карантин "выходного дня".

Об этом говорится в решении мэрии, которое обнародовал сам Садовый в Facebook.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное на 13 ноября

"Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков", – цитирует Садовый текст документа.

Он подчеркнул, что благодаря этому решению "невозможно ввести карантин "выходного дня", потому что у нас нет выходных".

Карантин выходного дня, введенный правительством с 14 ноября, вызвал значительное сопротивление со стороны регионов. Андрей Садовый был в числе первых, кто отказался вводить новые ограничения. Вслед за Львовом это сделали, в частности, и мэры Тернополя, Черкасс, Ривне.

В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль отметил, что у руководителей областных центров нет полномочий запрещать или вводить решения правительства. Кроме того, глава Кабинета министров отметил, что карантин «выходного дня» касается только предпринимателей.

13 ноября во Львовской области обнаружили еще 465 новых инфицированных COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии вирус подтвердили у 36 тысяч граждан, что является одним из самых высоких показателей в Украине.

23728 жителям Львовской удалось побороть опасный недуг, одновременно 1035 умерли от осложнений.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская