Первый заместитель председателя Верховной Рады уверяет, что маску "фактически не снимал с марта".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился COVID-19.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наверное, дошла очередь и до меня. Позитивное настроение сменилось положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - написал Стефанчук.

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9 ноября президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявили, что подхватили COVID-19.

11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заболел COVID-19.

Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Надя Пришляк