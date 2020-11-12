Стефанчук заразился коронавирусом / фото Александр Клименко / УНИАН
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился COVID-19.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Наверное, дошла очередь и до меня. Позитивное настроение сменилось положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - написал Стефанчук.
Коронавирус у украинских политиков: что известно
- 9 ноября президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявили, что подхватили COVID-19.
- 11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заболел COVID-19.
- Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.
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