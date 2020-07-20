Разумков сделал тест на коронавирус после общения с инфицированным Бутусовым

Председатель ВР рассказал об общении с журналистом Бутусовым, который подхватил COVID-19.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал тесты на коронавирус после общения с журналистом Юрием Бутусовым, у которого обнаружили COVID-19.

Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции 20 июля.

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"Я видел Юрия (Бутусова - прим.ред.) на "Праве на владу". Мы немного общались. И это первое. Второе - один тест я сдал", - рассказал он.

Также Разумков уточнил, что речь идет об экспресс-тесте, который показал, что "все хорошо".

"Я надеюсь, что ПЦР-тест также это сделает. И как только он будет, я сразу смогу об этом сообщить", - сказал председатель ВР и добавил, что собирается проводить внеочередное заседание парламента 21 июля.

Напомним, 19 июля известный украинский журналист, главный редактор украинского интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что инфицировался коронавирусом.

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