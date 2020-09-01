Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о карантинных ограничениях, которые будут соблюдаться в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, будут ли вводить в парламенте новые карантинные мероприятия, будет ли их смягчение.
"Дополнительных не будет. Ограничения, которые у нас есть, - это доступ в здание Верховной Рады. Мы ничего не меняли и для помощников-консультантов. Мы по состоянию на сегодняшний день ограничили, насколько это возможно, число работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады. Потому что, к сожалению, у нас есть случаи заболевания сотрудников аппарата, секретариатов Верховной Рады Украины... Но пока делать какие-то более жесткие меры не планируем", - сказал Разумков.
Он выразил надежду, что эпидситуация не ухудшится до того, чтобы пришлось вводить дополнительные ограничения.
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- 31 августа Разумков заявил, что всего с начала пандемии у 23 народных депутатов и 7 работников Аппарата Верховной Рады было обнаружено COVID-19.
- За сутки в Украине выявили 2088 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 123 303 украинцев, из них 2605 умерли (+48 человек за сутки), 57 802-выздоровели (+688 человек за сутки).
- В Киеве зарегистрировали всего 13 546 инфицированных с начала пандемии.
- 17 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина.
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