Кличко ожидает через неделю следующего всплеска заболеваемости COVID-19 в Киеве

Мэр подчеркнул, что чем меньше людей будут нарушать правила карантина, тем быстрее страна из него выйдет.

Киевский городской голова Виталий Кличко пояснил увеличение количества больных COVID-19 в столице в последнее время массовым посещением церквей в Вербное воскресенье 12 апреля и ожидает через неделю следующего всплеска заболеваемости в связи с посещением прихожанами храмов на Пасху 19 апреля.

Читайте такжеВ Украине стремительно растет количество инфицированных COVID-19: уже более 7 тысяч случаев (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

«Я понимаю, как все устали от карантина. Как все хотят вернуться к привычной жизни. Но в очередной раз обращаюсь: все зависит от нас! От того, насколько ответственно и сознательно мы относимся к выполнению необходимых правил. Чем меньше людей их нарушает, тем меньше киевлян заболеет. И тем быстрее мы преодолеем этот вызов», - заявил мэр.

«Всплеск болезни за эти дни - это же результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал в компании на природе», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 23 апреля уже зафиксировано 1 тысяч 59 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания.