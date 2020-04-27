Социолог спрогнозировал, сколько заболевших COVID-19 будет в Украине к концу недели

Прогноз на прошедшую неделю оказался точным.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто спрогнозировал количество заболевших COVID-19 в Украине до конца недели.

Читайте такжеВ Украине коронавирусом заразились уже более 9 тысяч человек (видео)Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По расчетам эксперта, по состоянию на воскресенье, 3 мая, в Украине будет 12 тысячи 921 заболевший COVID-19. Отметку в 10 тысяч больных страна переступит 30 апреля.

Паниотто акцентировал, что их прогноз на прошедшую неделю оказался точным: «На сегодня по прогнозу должно было быть 8616, а было 8617. За неделю один лишний больной по сравнению с прогнозом».

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС заметили, что 20 стран уже прошли через пик пандемии коронавируса.