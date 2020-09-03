Кабинет министров выделил средства на закупку препарата «Ремдесивир», который используется в лечении коронавирусной болезни, но пока не зарегистрирован в Украине.
Читайте такжеСтепанов рассказал, сколько медработников на сегодня задействованы в лечении больных COVID-19
Об этом на брифинге МЗ сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Это лекарственное средство, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине. Но закон позволяет нам завести его, то есть централизованно закупить. Как только мы достигли договоренностей с компанией-производителем, то сразу подали соответствующий проект постановления", - отметил он.
Степанов напомнил, что "Ремдесивир" включен в национальный протокол лечения COVID-19 и показывает достаточные результаты, особенно при тяжелых состояниях.
"Мы опираемся на опыт наших международных коллег, в первую очередь это США", - уточнил он.
Коронавирус в Украине - статистика на 3 сентября
- С начала пандемии в Украине на коронавирус заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерло 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки).
- За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 54 человека.
- Всего проведено 1621697 тестирования методом ПЦР.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram