Несмотря на то, что в среднем больной COVID-19 выздоравливает в течение нескольких недель, некоторые люди болеют месяцами.

Бывают случаи, когда после того, как тест на коронавирус дает отрицательный результат, больные продолжают испытывать на себе последствия болезни, такие как проблемы с дыханием, усталость и даже депрессия.

Украинский инфекционист Вадим Аристов рассказа Радио НВ, почему у людей возникает так называемый «затяжной ковид» и о том, возможно ли его преодолеть.

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«Эта болезнь хоть и респираторная - ее достаточно легко отнести к типичным зимним сезонным заболеваниям, - однако она является очень серьезной, и соответственно, вызывает долгосрочные изменения в организме, которые не уходят», - объясняет он.

У заболевшего может изменяться ткань легких, иногда - необратимо, предполагает инфекционист.

«Сейчас все это, конечно, изучается - это болезнь новая, - но [у пациентов с COVID-19] появляется очень плотная соединительная ткань, которая видна на КТ и рентгенографии. Даже считается, что жизненный объем легких после этого будет значительно меньше - на 10% или, возможно, больше», - замечает Аристов.

Частый симптом «затяжного ковида» - это слабость.

"Данные аутопсии, то есть вскрытия умерших пациентов, [свидетельствуют о том], что вирус [может] находиться в мозге, в мозговой ткани. Это еще под вопросом, таких доказательств недостаточно, однако точно видны изменения в малых сосудах мозга, что вызывает определенные последствия, рентгенологические изменения. <...> [Во время одного из] опросов 350 пациентов [исследователи] заметили, что только 39% госпитализированных пациентов после выписки смогли вернуться к своему прежнему уровню здоровья. Среди тех, кто имел среднюю степень тяжести и не был госпитализирован, 65% вернулись к прежнему уровню здоровья, у остальных же сохранялась слабость (у 35% людей со средней тяжестью [заболевания], и 53% из тех, кто был госпитализирован с тяжелой степенью COVID-19). То есть нужно понимать, что произошла очень серьезная встряска организма, его перестройка, и это может быть надолго", - отметил врач.

Как долго, мы можем судить, например, по предыдущим эпидемиям и исследованиям подобных состояний, поскольку при тяжелом ковиде развивается ARDS, или острый респираторный дистресс-синдром.

"[Ученые] проводили исследования среди тех, кто выздоровел после него в 2011 году, и за пять лет среди исследуемых никто полностью не восстановился. Был 6-минутный тест, во время которого они должны были пройти дистанцию, и они проходили только треть дистанции по сравнению со здоровыми людьми. У всех [этих людей] была мышечная слабость, по меньшей мере год у них была fatigue, то есть нервная слабость, желание полежать; случаи депрессии или, наоборот, тревожных расстройств - хотя бы один эпизод в течение всех пяти лет. И важно, что треть из тех, кто принял участие в исследовании, вообще больше никогда не вернулась к работе за этот пятилетний период", - говорит специалист.

То есть COVID-19 еще не было, а синдром был. Вызвали его различные инфекции.

"Кроме того, бывают еще разные неинфекционные состояния, которые тоже вызывают ОРДС. Однако при COVID-19 эта гипоксия, метаболические, токсические изменения в организме, когда бывает острое, критическое заболевание, очень существенные. <...> Например, в Гонконге было исследование, что после эпидемии SARS, которая была вызвана подобным коронавирусом (просто он охватил меньшее количество населения), у 40% [выздоровевших] была [общая] хроническая усталость, 27% имели симптом миалгический энцефаломиелит", - отметил врач.

"Речь идет о действительно серьезных неврологических и психических изменениях. И нам нужно, конечно, готовить к этому государственные системы в отношении реабилитации, психологической и психиатрической поддержки. Потому что речь идет фактически о войне, которая в данном случае охватила не конкретные регионы, а всю страну. И соответственно, люди будут нуждаться в реабилитации и физической, и психической.

Как реабилитироваться? Это вообще отдельная специальность. В отношении психических расстройств, депрессий - работать с психиатром, а далее - с клиническим психологом. Если мы говорим о психиатрии, неврологии, то будут назначаться соответствующие лекарства.

Поскольку [вирус поражает] легкие [и] сердце, то [необходима и] спортивная реабилитация, физическая, лечебная физкультура, определенные упражнения и, возможно, поддержка лекарствами. Конечно, реабилитация - это долго, негарантированно и дорого. К сожалению, у нас перестали уделять этому значительное внимание, так что [реабилитационную] службу нужно возрождать. Об этом часто говорили [в контексте] реабилитации от ПТСР для наших ветеранов войны. Сейчас, к сожалению, в этом нуждаются гораздо больше людей. Поэтому, действительно, в стране нужно возрождать целые системы", - сказал Аристов.

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Автор: УНИАН