В Одессе для больных COVID-19 перепрофилируют коечный фонд в медучреждениях второго этапа

По предварительным расчетам, при сохранении имеющихся темпов распространения COVID-19 прогнозируемый период максимальной загруженности Одесской городской клинической инфекционной больницы наступит через 10 дней.

В Одессе из-за распространения COVID-19 перепрофилируют коечный фонд в медучреждениях второго этапа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, 28 июля в связи с ростом заражения коронавирусом и увеличившимся количеством летальных случаев, вызванных COVID-19, городской голова Геннадий Труханов провел внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

По предварительным расчетам, при сохранении имеющихся темпов распространения COVID-19 прогнозируемый период максимальной загруженности Одесской городской клинической инфекционной больницы наступит через 10 дней.

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В ходе заседания комиссии принято решение о необходимости расширения сети медицинских учреждений первой волны - развертывании и начале работы отделения на базе городской больницы № 5.

Как отмечается, отделение этой больницы на Лидерсовском бульваре имеет 120 койко-мест и 24 койки интенсивной терапии. Сюда будут поступать все пациенты с пневмонией. В случае положительного результата после проведения ПЦР-теста пациент будет направляться в инфекционную больницу, в случае отрицательного – в другие стационары города.

«Таким образом, удастся разгрузить Одесскую городскую инфекционную больницу, в которую сегодня поступают все пациенты с коронавирусом и пневмонией как пациенты с подозрением на коронавирус, а также сосредоточить внимание врачей непосредственно на лечении пациентов с COVID-19», - пояснили в мэрии.

Труханов поручил своему профильному заместителю и руководителю департамента здравоохранения горсовета продумать систему поощрения сотрудников горбольницы №5, которые будут работать в отделении на Лидерсовском бульваре.

Также городская комиссия ТЭБ и ЧС инициировала обращение к главному санитарному врачу Одесской области.

«Несмотря на наблюдаемый рост заболеваемости в Одессе, в последнее время из Одесского лабораторного центра в городские структуры поступает недостаточное количество данных для проведения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий, согласно утвержденному алгоритму действий в случае выявления заражения коронавирусом», - говорится в сообщении.

Кроме того, Труханов поручил усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер в местах массового скопления людей.

«Сегодня в Одессу прибывает огромное количество туристов, работают развлекательные учреждения, заведения общепита, однако карантинные меры соблюдаются недостаточно. Если так будет продолжаться и дальше, то нас ожидают закрытие региона для туристов и дистанционное обучение детей в школах. В связи с этим в очередной раз призываю одесситов и отдыхающих к соблюдению карантинных мер, чтобы не допустить попадания Одессы в «красную зону», - заявил Труханов.

По данным Одесского областного лабораторного центра, на 28 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 3034 случая COVID 19. Из них 913 - одесситы.

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