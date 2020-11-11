Пропал запах при коронавирусе / фото pinterest.com

Потеря обоняния и вкуса - частый симптом коронавируса. Однако она также встречается при других простудных заболеваниях. 

Как пропадает нюх и вкус при коронавирусе

Больные коронавирусом часто не могут отличить острое от сладкого и почти теряют возможность различать запахи. Запах и вкус обычно пропадают резко после пробуждения.

Ученые предполагают, что потеря обоняния при коронавирусе связана с тем, что вирус поражает клетки мозга, которые отвечают за нюх. 

Также для коронавируса не характерны насморк и заложенность носа - это его отличительный признак от других ОРВИ. Если пропажа вкуса и нюха сопровождается сухим кашлем, болью в груди, покраснением глаз, головными и мышечными болями - вероятность коронавируса высокая.

При гриппе и простуде потеря нюха и вкуса обычно сопровождается проблемами с носом. Однако исключения бывают всегда - поэтому нужен осмотр врача.

Как определить коронавирус при потере обоняния

Пропал нюх коронавирус / фото pinterest.com

Различные исследования европейских ученых показывают, что при коронавирусе нюх пропадает гораздо чаще, чем при других респираторных заболеваниях. При этом пациенты теряли нюх и вкус почти полностью. К примеру, они не могли отличить кофе и чеснок на вкус. Исследователи считают, что потеря нюха может быть одним из главных показателей наличия вируса, хотя тест всё ещё необходим.

Вернется ли обоняние после выздоровления

В большинстве случаев потерянные нюх и вкус вернутся через несколько недель. По разным исследованиям около 40% с пациентов с потерей нюха сообщили, что их обоняние не восстановилось полностью, и около 7% больных полностью лишились нюха и запаха.

Можно ли вылечить потерю обоняния и вкуса

Если вы столкнулись с таким симптомом - расскажите о нем лечащему врачу, и он поможет восстановить нюх и вкус.

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Автор: Екатерина Пулатова