По данным Минфина, на реконструкцию, ремонт и содержание дорог из фонда борьбы с COVID-19 должно быть направлено 35 млрд грн.

Часть денег из фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог, которые ведут в приемные отделения опорных больниц, что связано с противодействием распространению коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

В частности, его спросили, почему значительная часть денег из фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог.

«Что касается наполнения COVID-19-фонда - деньги забирались из многих программ, чтобы мы были спокойны. Мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны, по крайней мере с больницами, мы будем понемногу открывать. Что касается некоторых дорог, на которые были израсходованы средства (из фонда борьбы с COVID-19 - УНИАН) - важные инфраструктурные вещи, связаны с тем, что некоторые больницы закрывались, а к каким-то нужно было доехать. Много денег было израсходовано на дороги, которые идут к опорным больницам, приемным отделениям, которые мы делаем, или к школам Это надо делать и никуда не денешься. Это связано в любом случае», - ответил Зеленский.

«Кстати, миллиарды из COVID-19-фонда мы тратим на поддержку просто людей - пенсионеров, людей, которые не получают заработную плату», - добавил президент.

Фонд для борьбы с COVID-19:

По данным Минфина по состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд грн средств фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для фонда. Кассовые расходы средств фонда на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе и аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн - на помощь по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн было выделено Минсоцполитики для физлиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет

Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающим жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 млрд грн пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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Перевод: Константин Гончаров