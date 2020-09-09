В Украине растет количество больных коронавирусом \ фото УНИАН
За последние сутки в Украине 160 новых подтвержденных диагнозов у детей. А с начала эпидемии детей заболело более 9 236.
Читайте такжеВ Украине за сутки обнаружили более 2500 новых больных коронавирусомКак говорится в сюжете ТСН, общее число новых случаев заболевания идет вверх. За минувшие сутки лаборатории подтвердили коронавирус у более двух с половиной тысяч украинцев. Среди лидеров по распространению коронавирус - Киев, а также Харьковская и Тернопольская области.
В Киеве в больницах с коронавирусом находятся 23 ребенка.
Коронавирус в Украине: за последние сутки подтвердили 160 новых диагнозов у детей
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