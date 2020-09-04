Министр здравоохранения подчеркивает, что многие относятся к карантину легкомысленно.

За август в Украине было зафиксировано 12 антирекордов количества новых больных COVID-19.

Читайте такжеВ Украине коронавируса установил новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"За август в Украине зафиксировано 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд сегодня - у 2 тыс. 723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - констатировал министр.

Он подчеркнул, что многие привыкли к статистике и "начинают воспринимать ее просто как цифры и относиться к карантину легкомысленно".

Степанов также отметил: "На этой неделе мы получили сотни фотографий с празднования дней городов, фестивалей и концертов. Мы видим отношение людей к противоэпидемическим мероприятиям и можем сделать один единственный вывод: все начали переходить дорогу на красный свет".

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Автор: Таня Поляковская