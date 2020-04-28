Все медицинские учреждения Киева обеспечены достаточным количеством средств защиты - Кличко

Мэр столицы подчеркнул, что в городских больницах достаточно ПЦР-тестов и аппаратов ИВЛ.

Во всех медицинских учреждениях Киева имеется достаточное количество средств защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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"Я еще раз хочу подчеркнуть, что во всех медицинских учреждениях города Киева имеется достаточное количество средств защиты: костюмов, очков, респираторов, масок, а также ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы подготовлены лучше, чем другие регионы, и в этом направлении, если потребуется помощь, киевские медики готовы ее оказать", - подчеркнул он.

Кличко отметил, что городские власти следят за ситуацией с обеспеченностью больниц, кроме того, он лично посещает их с проверками.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в столице 1 тыс. 298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано еще 78 случаев коронавирусной инфекции.

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