Все медицинские учреждения Киева обеспечены достаточным количеством средств защиты - Кличко
Во всех медицинских учреждениях Киева имеется достаточное количество средств защиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.
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"Я еще раз хочу подчеркнуть, что во всех медицинских учреждениях города Киева имеется достаточное количество средств защиты: костюмов, очков, респираторов, масок, а также ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы подготовлены лучше, чем другие регионы, и в этом направлении, если потребуется помощь, киевские медики готовы ее оказать", - подчеркнул он.
Кличко отметил, что городские власти следят за ситуацией с обеспеченностью больниц, кроме того, он лично посещает их с проверками.
Как сообщал УНИАН, на сегодня в столице 1 тыс. 298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано еще 78 случаев коронавирусной инфекции.
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